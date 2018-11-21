Александр Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола

Генерал-майор Александр Прокопчук, проигравший выборы главы Интерпола, сосредоточится на укреплении позиций организации в международном сообществе, сообщили в МВД РФ.

Ранее стало известно, что новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Новый глава организации сменит на этом посту Мэна Хунвэя, который был арестован на родине, в КНР, по обвинению во взяточничестве.