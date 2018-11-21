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Принцип работы легендарной «Энигмы» показали на видео

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:55 21.11.2018
Редкий экземпляр одного из лучших криптографических устройств решено было не разбирать, чтобы не повредить сложный механизм.
Фото: Simon ChapmanZUMAPRESS.com Globallook

Легендарной шифровальной машинке нацистской Германии «Энигма» сделали рентген. Ученые из Университета Манчестера просветили ее, чтобы понять принцип работы, не повредив при этом уникальное устройство. Об успешном эксперименте говорится на официальном сайте университета.

Всего исследователи сделали более 1500 снимков, из которых собрали анимацию. Теперь любой желающий может увидеть, каким образом внутри машинки происходила процедура шифрования важнейших донесений и документов нацистской Германии.

В основе ее работы движение роторов внутри «кодировщика». По виду она практически неотличима от пишущей машинки, но внутри нее сложный механизм. Каждое нажатие клавиши приводит в движение систему роторов. Комбинации их «перемещений» не повторяются. Расшифровать такое послание очень трудно. Изначально нацисты были убеждены, что это вообще невозможно: донесение мог прочесть пользователь точно такой же «Энигмы», имеющий соответствующий код.

Однако в 1941 году специалисты из криптографического центра Блетчли-Парк все-таки разгадали принцип работы машинки и с тех пор читали все «секретные» депеши командования нацистской Германии. Считается, что это приблизило окончание войны примерно на два года.  

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