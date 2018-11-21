Военные США заявили о риске «морских инцидентов» в Арктике

Вашингтону необходимо усилить военное присутствие в Арктике. На этом настаивают эксперты Счетной палаты США. Доклад на эту тему ведомство опубликовало в ноябре. На его страницах аналитики критикуют российские инвестиции в логистику, энергетику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути.

Ведомство ссылается на обновленную стратегию национальной обороны США, которая предусматривает защиту от мнимой агрессии со стороны КНР и РФ. В то же время активное освоение Севера со стороны России может привести к увеличению вероятности «морских инцидентов».

«Согласно данным Национального информационного центра, с 1981 года площадь морского льда в Арктике сократилась. Это способствует наращиванию коммерческой деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих ВС», - говорится в исследовании Счетной палаты США.

Интересы США в Арктике сугубо экономические. В регионе сосредоточены до 13% всех неразведанных мировых запасов нефти и 30% газа. Это не считая золота, цинка, платины и никеля общей стоимостью один триллион долларов.

Военные США также активно комментируют вероятность потенциального противостояния в Арктическом регионе. Не так давно председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд разглядел в политике РФ и КНР вызов.

«В условиях климатических изменений Россия расширит свое присутствие в Арктике. Китай также проявляет интерес к этому региону. Потенциально Арктика может превратиться в арену конфликта», - пришел к выводу Данфорд, которого цитирует RT.

Многие эксперты как в самих США, так и за рубежом не раз указывали на то, что антироссийская риторика США безосновательна. Критика российских и китайских позиций в Арктике основана на слабых позициях в регионе самого Вашингтона.

«Россия была единственной страной, которая после 1991 года существенно сократила свое военное присутствие на арктических рубежах и в последние годы лишь восстанавливает боевой потенциал. Поэтому обвинения со стороны американцев в милитаризации региона не соответствуют действительности», - считает доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров.

Что действительно вносит дестабилизацию в регион, так это военная активность НАТО, уверяют эксперты. Ярким примером служат учения Trident Juncture 2018, стартовавшие в конце октября. Маневры стали самыми крупными со времен окончания холодной войны. В них приняли участие 50 тысяч человек, и впервые за 30 лет в Арктику вошел американский авианосец.

Впрочем в счетной палате США объективно относятся к положению дел в регионе. Там признают очевидные слабости Вашингтона. Такие как несовершенство флота, который не приспособлен к службе в суровых климатических условиях. Очевидным шагом может стать опора на союзников, таких как Канада, Норвегия и Великобритания.

По мнению экспертов, США оспаривают российский контроль над Северным морским путем прежде всего по причине его экономической эффективности. Морской путь на 500 миль короче альтернативных маршрутов с более сложной навигацией.

Поэтому декларируемая Вашингтоном «свобода мореплавания» здесь совершенно ни при чем.