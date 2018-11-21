«Наконец-то это случилось» - солист «На-На» прокомментировал женитьбу Алибасова на Федосеевой-Шукшиной

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов связал себя узами брака с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Причем бракосочетание стало для них уже вторым.

Событие прокомментировал один из участников нестареющего музыкального проекта Алибасова, группы «На-На», певец Владимир Политов. По его словам, пара шла к событию долгое время.

«Наконец-то это случилось. Они шли к этому много лет, наконец-то он (Алибасов - прим. ред.) разродился», - сказал артист.

Он отметил, что и ранее был знаком с Федосеевой-Шукшиной, принимал вместе с ней участие в концертах, бывал у нее дома. Политов выразил надежду, что сильные характеры обоих «молодоженов» не станут для них преградой.

«Она довольно жесткая женщина, и я не знаю, как два лидера будут уживаться вместе», - заявил певец.

Однако он подчеркнул, что это вряд ли сможет помешать Алибасову и Шукшиной, так как она «всегда поддерживала его морально».