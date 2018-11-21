Сбивший в Шереметьево человека Boeing получил механические повреждения

Сбивший минувшей ночью на взлетной полосе мужчину в Шереметьево Boeing 737 получил механические повреждения, сообщил представитель экстренных служб, выезжавший на место происшествия. Он рассказал, что тело мужчины было обнаружено на ВПП Шереметьево вскоре после взлета лайнера по маршруту Москва - Афины. Ранее пилот Boeing сообщил, что с чем-то столкнулся.

Позднее выяснилось, что погиб 25-летний гражданин Армении. По некоторым данным, мужчину экстрадировали из Испании в Армению. При подлете к Москве мужчина устроил дебош, его ссадили с самолета. Каким-то образом он проник на летное поле. Однако столкновение с лайнером стало для него смертельным.