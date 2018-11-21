Западные СМИ рассказали, к чему приведет «надменное высокомерие» Вашингтона во внешней политике

Власти США толкают в пропасть не только собственную страну, но и весь мир. «Надменное высокомерие» и политика «незаконных» войн могут привести к тяжелейшим экономическим последствиям, пишут журналисты The American Conservative. Чтобы их избежать, Белому дому необходимо пересмотреть свои национальные интересы.

Журналисты обращают внимание своих читателей на текущий дефицит бюджета США. Он превышает 800 миллиардов долларов. В то же время национальный долг вплотную приблизился к астрономическим 22 триллионам долларов. Никогда в истории человечества ни одно государство не задолжало так много. Все это, по мнению аналитиков, предвестник глобального экономического кризиса.

Это означает, что рано или поздно США придется урезать свою бюджет, в том числе расходы на оборону, уточняют в The American Conservative. Неоконсерваторы до сих пор считают, что США уберегают мир от «зловещих сил». Но на деле они толкают его к глобальной войне стоимостью в триллионы долларов, заключают аналитики.

«Надменное высокомерие ведет к гибели, а необъявленные войны Вашингтона не просто незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны, но и вызывают финансовую дестабилизацию в самих США», - уверяет автор статьи в The American Conservative.

Впрочем видные экономисты в самом Вашингтоне слухи о его возможном банкротстве решительно опровергают. Ведь правительство теоретически может запустить печатный станок на полную мощность.

Однако это приведет к обесцениванию американской валюты и вызовет гиперинфляцию, уточняют авторы издания. В итоге доллар потопит глобальную экономику, которая во многом держится на нем.

Сегодня американцам необходимо радикально переоценить свои активы за рубежом, а также свои обязательства. Автор статьи призывает вести внешнюю политику с ограниченных стратегических позиций. При этом необходимо закрыть военные базы в Германии и вернуть солдат из Афганистана.

В противном случае это сделают коллекторы, подводит неутешительный итог автор статьи.