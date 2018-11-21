Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Западные СМИ рассказали, к чему приведет «надменное высокомерие» Вашингтона во внешней политике

Ян Брацкий
10:40 21.11.2018
Эксперты призывают Вашингтон пересмотреть свои приоритеты во внешней политике и сконцентрироваться на экономических проблемах внутри страны.
Западные СМИ рассказали, к чему приведет «надменное высокомерие» Вашингтона во внешней политике
Фото: Michael Brochstein ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Власти США толкают в пропасть не только собственную страну, но и весь мир. «Надменное высокомерие» и политика «незаконных» войн могут привести к тяжелейшим экономическим последствиям, пишут журналисты The American Conservative. Чтобы их избежать, Белому дому необходимо пересмотреть свои национальные интересы.

Журналисты обращают внимание своих читателей на текущий дефицит бюджета США. Он превышает 800 миллиардов долларов. В то же время национальный долг вплотную приблизился к астрономическим 22 триллионам долларов. Никогда в истории человечества ни одно государство не задолжало так много. Все это, по мнению аналитиков, предвестник глобального экономического кризиса.

Это означает, что рано или поздно США придется урезать свою бюджет, в том числе расходы на оборону, уточняют в The American Conservative. Неоконсерваторы до сих пор считают, что США уберегают мир от «зловещих сил». Но на деле они толкают его к глобальной войне стоимостью в триллионы долларов, заключают аналитики.

«Надменное высокомерие ведет к гибели, а необъявленные войны Вашингтона не просто незаконны, противоестественны и дестабилизируют другие страны, но и вызывают финансовую дестабилизацию в самих США», - уверяет автор статьи в The American Conservative.

Впрочем видные экономисты в самом Вашингтоне слухи о его возможном банкротстве решительно опровергают. Ведь правительство теоретически может запустить печатный станок на полную мощность.

Однако это приведет к обесцениванию американской валюты и вызовет гиперинфляцию, уточняют авторы издания. В итоге доллар потопит глобальную экономику, которая во многом держится на нем.

Сегодня американцам необходимо радикально переоценить свои активы за рубежом, а также свои обязательства. Автор статьи призывает вести внешнюю политику с ограниченных стратегических позиций. При этом необходимо закрыть военные базы в Германии и вернуть солдат из Афганистана.

В противном случае это сделают коллекторы, подводит неутешительный итог автор статьи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2018, 10:40
Западные СМИ рассказали, к чему приведет «надменное высокомерие» Вашингтона во внешней политике
Дата21.11.2018, 08:00
Экипаж вертолета Ми-26 перевезет истребитель Су-27 в Кронштадт
Дата21.11.2018, 02:01
Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.11.2018, 10:59
Огненный наследник «Града»: в чем секрет боевого могущества РСЗО «Торнадо-Г»
Дата21.11.2018, 10:21
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:33 В стране и мире
Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить
10:13 В стране и мире
Выбран новый президент Интерпола
10:02 В стране и мире
ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Красноярске
09:39 В стране и мире
В Госдуме задумались о замене системы ЕГЭ
08:48 В стране и мире
Арестованный Киевом сухогруз Comet покинул Украину
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пропавшие в глубинах: тайна гибели субмарины П-1
На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску
Видео
Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео
В лесах США обнаружили рассадник «вирусов-мутантов»
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
«Больше не миф»: ученые обнаружили «руины» загадочной Атлантиды вблизи Испании
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.