Правила получения лицензии на оружие могут ужесточить

В Госдуме разработали законопроект о специальном порядке получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Нововведения коснутся лиц в возрасте 18-21 года, не служивших в армии и не ведущих традиционный охотничий образ жизни. Суть в том, что изменения позволят получить о них максимально полную информацию.

Желающие иметь оружие данной возрастной категории должны будут предоставить справку и характеристику с места работы или учебы, справку о доходах и копию документа, подтверждающего размер и источник дохода. К слову, последним может выступить гарантийное письмо от родителей. После того как все документы будут собраны, заявителю предстоит также пройти собеседование с сотрудниками Росгвардии.

Как передает РИА Новости, автор проекта, Ирина Яровая, уточняет, что справки сделают возможной более четкую обратную связь для выявления истинных целей и мотивов покупки оружия. Законопроект поддержали в руководстве профильных комитетов Госдумы и направили в экспертный совет «Единой России».