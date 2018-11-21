Выбран новый президент Интерпола

Новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Новый глава организации сменит на этом посту Мэна Хунвэя, который был арестован на родине, в КНР, по обвинению во взяточничестве.

Выборы нового главы Интерпола состоялись 21 ноября. Россиянин Александр Прокопчук был одним из фаворитов выборов. Однако накануне стало известно, что группа сенаторов от обеих палат обратилась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генассамблеи Интерпола и не дать быть избранным на пост главы организации россиянину Александру Прокопчуку. Текст письма уже опубликовала на своем сайте сенатор-демократ Джен Шахин.

Повлияло ли прошение США на результат выборов главы Интерпола, неизвестно.