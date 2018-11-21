«Мифы пополняются» - в Инфоцентре «Крымского моста» ответили на заявление Киева о проседании сооружения

В Инфоцентре «Крымский мост» в Facebook ответили на сообщение украинских властей о проседании моста: якобы таковы данные наблюдения из космоса. В инфоцентре сообщение охарактеризовали как очередной миф, а опроверг его сам мост.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», - отмечается в посте, который на этот раз написан от перового лица - самого Крымского моста.

Ранее украинская сторона опубликовала так называемые «данные космических наблюдений», согласно которым дно под опорами неустойчиво. Наиболее опасными, по ее мнению, являются насыпные участки в самом Крыму - то они проседают, то вновь возвышаются. На втором месте - железнодорожная арка, на третьем - Тузлинская коса.