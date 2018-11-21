ФСБ пресекла деятельность экстремистской ячейки в Красноярске

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность красноярской ячейки международного религиозного объединения «Нурджулар»*.

Известно, что двое выходцев из стран Средней Азии, ставших несколькими годами ранее приверженцами организации, долгое время предпринимали попытки вовлечь в «Нурджулар»* все больше и больше жителей Красноярска. Для этого они раздавали литературу с экстремистским содержанием и читали ее на религиозных собраниях.

Однако их незаконная деятельность была остановлена. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ, операция была проведена совместно с военной контрразведкой.

Между тем с начала 2018 года ФСБ удалось пресечь на территории России деятельность 12 террористических ячеек. Задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников.

*«Нурджулар» - экстремистская организация, запрещенная в РФ