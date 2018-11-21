В Госдуме задумались о замене системы ЕГЭ

В Госдуме предложили заменить ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников, основанную на блокчейн-технологии.

С инициативой выступил комитет по образованию и науке. Предложение направлено министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Заключается оно в введении новой методики оценки знаний, получаемых в школах.

В письме министру парламентарии отметили необходимость реформирования системы госэкзамена, так как она, «по мнению большинства родителей и педагогов», нуждается в доработке. Подразумевается, что ЕГЭ, по большей части ориентированный на проверку теоретических знаний учащихся, можно заменить на альтернативную систему оценки практических способностей детей и подростков.

«Более оптимальным будет вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов учеников. Оценивать способности ребенка можно с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью», - цитирует РИА Новости текст предложения.

Вопросом же анализа полученных в итоге сведений займется блокчейн-технология, которая «с математической точностью» оценит индивидуальность каждого ребенка.