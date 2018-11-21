Мать пострадавшей раскрыла подробности «акустической атаки» на посольство США в Китае

Американский телеканал NBC выяснил подробности загадочного инцидента, который произошел еще летом с сотрудниками посольства США в Китае.

В июне они якобы подверглись акустическим атакам. Официально в Госдепе обнародовали имя всего одной пострадавшей - Кэтрин Вернер. Ее мать, которая после жалоб дочери срочно прилетела в Пекин, рассказала журналистам, что они испытали.

«Мы слышали очень высокий звук в спальне Кэтрин. А также очень низкий пульсирующий звук в гостиной. Голова от него как будто вибрирует. Буквально чувствуешь, как тебя выворачивает наизнанку. Тебя словно парализует, все тело сковывает страшная усталость», - рассказала Лора Хьюз.

По словам Лоры Хьюз, странные звуки слышали и животные. Две собаки ее дочери постоянно бегали по квартире, тревожно лаяли, а потом их рвало кровью. Кэтрин Вернер и ее мать срочно вернулись на родину. Там врачи выявили у обеих женщин травматическое повреждение мозга. Такой же диагноз поставили еще 11 сотрудникам посольства. Их тоже пришлось эвакуировать.