Семь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Иваново

Автобус и маршрутное такси столкнулись в Иваново на пересечении улиц Куконковых и Любимова в среду рано утром. Об этом сообщил представитель УМВД Ивановской области. Автобус 130-го маршрута направлялся в сторону микрорайона Суховка, он столкнулся с поворачивавшей маршруткой.

От удара маршрутка завалилась на левый борт, ударившись крышей о фонарный столб. Автобус же совершил еще и столкновение по касательной с Daewoo Nexia.

Пострадали семь человек, в том числе и ребенок. Все госпитализированы. У пострадавших сотрясения головного мозга, резаные раны.

ДПС уточняет, какое из маршрутных средств не уступило дорогу другому.