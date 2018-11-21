Арестованный Киевом сухогруз Comet покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный киевскими властями в ответ на российские санкции, покинул Украину. В данный момент он находится в Мраморном море.

Судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и управляется компанией из Сингапура. Причем большая часть экипажа корабля состоит из граждан Украины. Среди моряков есть один россиянин.

Comet был арестован в мариупольском порту. Сухогруз переправлял продукцию Алчевского металлургического комбината из России в Бельгию. В данный момент ситуация разрешена и судно уже прошло пролив Босфор. О благополучном исходе сообщает портал MarineTraffic.

Груз перевозился в режиме «Free on Board», то есть формально он стал собственностью бельгийской компании в момент доставки в порт загрузки, когда также прошла и оплата. Таким образом, арестом Comet украинская сторона навредила только Бельгии и себе самой.