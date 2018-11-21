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Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался дебоширом

Александра Селезенева
08:41 21.11.2018
Как сообщает центр общественных связей аэропорта, личность погибшего установлена, а данные переданы полиции.
Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался дебоширом
Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

В московском аэропорту Шереметьево расследуют трагическую гибель гражданина Армении, оказавшегося прямо перед самолетом на взлетно-посадочной полосе. Главный вопрос, на который необходимо найти ответ: как ему это удалось?

По информации оперативных служб, работающих на месте трагедии, погибшим оказался 25-летний гражданин Армении, депортированный из Испании. Он летел из Мадрида в Ереван с пересадкой в Москве. После того как он устроил на борту самолета дебош, его сняли с рейса. Однако где он находился после этого и как смог попасть на взлетно-посадочную полосу, на данный момент остается загадкой. Известно, что границу Российской Федерации он не пересекал. По сообщениям центра общественных связей аэропорта, «личность погибшего установлена» и данные переданы полиции для дальнейшего проведения следственных действий.

Напомним, во время взлета пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево экипаж сообщил диспетчерам о столкновении с неизвестным предметом. Повреждений это не повлекло, поэтому лайнер благополучно взлетел. Однако сотрудники авиационной безопасности, прибывшие на взлетную полосу для осмотра, доложили об обнаружении фрагментов человеческого тела.

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