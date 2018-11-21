Жертвами теракта в Кабуле стало более полусотни человек

Больше полусотни человек погибл, около 80 ранены в результате теракта в Кабуле.

Боевик подорвал себя в банкетном зале, где проходила встреча ученых богословов, посвященная дню рождения пророка Мухаммеда. По словам очевидцев, преступник специально пробрался в самую гущу толпы, после чего привел в действие бомбу. В этот момент в здании находилось около тысячи человек. В панике люди пытались скорее выбраться из помещения, но служба безопасности останавливала их из-за подозрений, что преступник действовал не один.

Только после того, как информация о сообщниках не подтвердилась, всех гостей праздника отпустили по домам. Это нападение стало одним из самых крупных в Афганистане за последние месяцы. В стране сегодня день траура. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.