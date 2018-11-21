На Украине обеспокоились «смещением» Крымского моста

Так называемое Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий обнаружило проблемы с конструкцией Крымского моста. По мнению украинских чиновников, переправа «смещается» и «деформируется».

К соответствующим выводам украинские специалисты пришли, не располагая никакими данными, кроме спутниковых снимков, которые и помогли им выявить «проблемные зоны» конструкции. Соответствующий пост был опубликован на странице украинского ведомства в Facebook.

Между тем Украина отказывалась верить в то, что Россия построит Крымский мост. Вплоть до момента, когда он фактически был на своем привычном теперь месте.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в России, его длина - 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением. Пятнадцатого мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, движение автотранспорта запущено 16 мая.