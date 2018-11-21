ЦБ рассказал о проблемах с китайскими банками из-за антироссийских санкций

Некоторые китайские коммерческие банки излишне расширительно интерпретируют антироссийские санкции третьих стран, из-за чего возникают проблемы в российско-китайском сотрудничестве. Об этом заявил глава представительства ЦБ в КНР Владимир Данилов.

«Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России», - цитирует выступление Данилова на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала» РИА Новости.

По его словам, консультации по данным вопросам между представительством ЦБ и Народным банком Китая происходят регулярно. В последний раз, как сказал Данилов, такая ситуация сложилась пару дней назад, Народный банк КНР получил от ЦБ соответствующие разъяснения и перенаправил их коммерческим банкам.

Владимир Данилов отметил, что коммерческие банки Китая безосновательно ссылаются на западные санкции в отношении России, поскольку эти санкции не препятствуют проведению платежей через банки, не попавшие в черный список.

Данилов добавил, что представительство Центрального банка в Китае в связи с данной проблемой и Народный банк Китая договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать эти вопросы.