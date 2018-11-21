Глава ФНС сообщил Путину о росте собираемости налогов в России

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Она прошла накануне профессионального праздника работников налоговых органов, поэтому начал российский лидер с поздравлений.

После этого он поинтересовался результатами работы ФНС. Мишустин сообщил, что в России растет собираемость налогов. Президент отреагировал на это положительно.

«Одно из важнейших направлений в работе государства – пополнение бюджета. А значит – выполнение социальных обязательств, выполнение инвестиций, от этого зависит и выполнение национальных проектов», — заявил Путин.

Мишустин сообщил, что в 2018 году в бюджет поступило более 17 триллионов рублей налогов, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Прирост дал налог на прибыль, НДС и налог на доходы физических лиц.

Ранее в Госдуме приняли пакет законов о введении налогов для самозанятых. Согласно нему, с 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет постепенно в качестве эксперимента введен налог на профессиональную деятельность.