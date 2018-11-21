Определены наиболее опасные во время стихийных бедствий страны

Немецкие эксперты составили рейтинг стран мира, расположив их в зависимости от риска гибели от природных катаклизмов. Всего для анализа была взята 171 страна. Исследователи использовали для составления рейтинга данные о подготовленности властей к стихийным бедствиям и статистику природных катастроф.

Первое место как наиболее опасные заняли острова Вануату и Тонга. Этот регион «славится» землетрясениями, цунами и ураганами. Так же ситуация обстоит с Филиппинами, где к обозначенным бедствиям еще прибавляются оползни.

В рейтинге также оказались страны Центральных Америки и Африки, Юго-Восточная Азия и другие. Россия же по результатам топа оказалась в категории с низким уровнем опасности.

Специалисты отмечают, что риск природных катастроф «распределен неравномерно» и, в первую очередь, приходится на островные государства и страны с низким или средним уровнем дохода. Результаты исследования приводит журнал Der Spiegel.

Решающим фактором, по мнению специалистов, при всем этом остается инфраструктура страны, так как именно ее развитость обеспечит безопасность населения в случае стихийного бедствия.