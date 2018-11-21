Ракета Vega успешно стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запущена ракета-носитель Vega с марроканским спутником Mohammed VI-В. Старт был осуществлен в 04:43 по московскому времени.

Vega - легкая ракета-носитель, разрабатываемая с 1998 года совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Ракета названа в честь второй ярчайшей звезды северного полушария.