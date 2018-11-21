Депутаты Рады «отказались» от Крыма в ходе заседания

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по проверке фактов хищения в вооруженных силах страны был использован слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

Принимавшие участие в заседании депутаты упустили этот факт из внимания и даже не прекратили совещание. Собрание парламентариев снимали сразу несколько национальных телеканалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, ранее один из украинских политических деятелей продемонстрировал своим коллегам карту Европы, на которой Крым был отмечен в качестве российской территории. Глава госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк сделал это во время выступления в офисе European Business Association (ЕВА). Сообщается, что после этого против Ноняка было начато расследование.