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В сирийской Латакии идет восстановление домов, пострадавших от боевиков

Алексей Савелов
06:10 21.11.2018
Средства на их восстановление регулярно выделяет сирийское правительство.

В горных районах сирийской Латакии начали восстанавливать дома, пострадавшие от обстрелов террористов. Все работы проводятся за счет государства. Инженеры вместе с жителями осматривают повреждения и оценивают ущерб. Многие здания разрушены до основания, а в стенах тех, что уцелели - дыры от пуль и снарядов.

«Боевики ворвались в нашу деревню, когда мы спали. Была стрельба сильная. Я посадил семью в машину, чтобы уехать. Но недалеко отсюда на повороте нас обстреляли. Моего сына ранили в голову. Вот шрам. Из-за этого ранения у него отнялась рука. Парализовало. Уже сделали три операции, но пока безуспешно», - говорит Башар Ясин, местный житель.

Возвращения в свои дома в поселки горной Латакии сейчас ожидают около полутора тысяч семей. Уже отремонтировано более 400 домов в семи населенных пунктах. Но это пока лишь треть от того, что еще предстоит сделать.

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