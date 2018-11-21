Россия вошла в список наиболее безопасных стран мира

Немецкие специалисты составили список стран с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф.

Как пишет Der Spiegel, ссылаясь на результаты исследований, самыми опасными местами на планете оказались острова Тонга и Вануату в Тихом океане, которым наиболее часто угрожают разрушительные землетрясения, наводнения и ураганы. Второе место в этом рейтинге заняли Филиппины, посетители которых могут погибнуть как от цунами, так и от извержений вулканов.

В первую половину данного списка также входят государства Западной и Центральной Африки и Юго-Восточная Азия.

Наиболее безопасными странами, по мнению ученых, являются Мальта, Саудовская Аравия и Катар.

Отметим, что Россия также вошла в список стран, жителям и гостям которой не угрожают стихийные бедствия.

Всего специалисты провели анализ 171 государства. В качестве основных критериев оценки выступили число случившихся в странах катаклизмов и то, насколько хорошо оказывались готовы к удару стихии местные власти.