Избирком отказал Ищенко в регистрации на пост главы Приморья

Приморский избирком отказал самовыдвиженцу Андрею Ищенко в регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Такое заявление сделала руководитель комиссии Татьяна Гладких.

Как пишет газета «Коммераснтъ», ссылаясь на заявление чиновницы, это произошло после того, как во время проверки документов были выявлены значительные нарушения. Так, две подписи из 147 в поддержку Ищенко посчитали недостоверными из-за того, что подписавшиеся не являются депутатами. Еще 11 подписей оказались сдвоенными и их тоже не засчитали.

Кроме того, Андрей Ищенко не указал свое имущественное положение и имущественное положение своих детей.

Напомним, 16 сентября этого года заксобрание Приморского края назначило повторные выборы главы региона на 16 декабря.