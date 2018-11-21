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Задержанные в Нигерии российские журналисты вернулись в Москву

Роман Захаров
04:58 21.11.2018
По мнению сотрудников RT, такое поведение нигерийских властей напрямую связано с их репортажем об уничтожении природы.
Задержанные в Нигерии российские журналисты вернулись в Москву

В Москву вернулись российские журналисты, которых почти две недели не выпускали из Нигерии. Под надуманными предлогами. Как заявили власти африканской страны, наших соотечественников депортировали. Но подтверждающих этот статус документов репортеры не получили. А загранпаспорта корреспонденту телеканала RT Наталье Карачковой и ее оператору Дмитрию Тарарако вернули только при пересадке в Стамбуле.

Как считают сами журналисты, странное поведение нигерийских чиновников напрямую связано с темой их репортажа. В Африке они снимали фильм о том, как местные корпорации разрушают природу.

«Это могло быть просто указание сверху: не дайте им ничего здесь снять такого, что могло бы бросить тень на те же корпорации. Потому что герои у нас были, которые судятся с большими нефтяными монстрами. И кому это понравится?», - рассказала журналист Наталья Карачкова.

Напомним, 7 ноября сотрудники миграционной службы Нигерии пришли в отель, где жили журналисты, и без объяснения причин изъяли у репортеров документы. В дело пришлось вмешаться российскому МИДу.

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