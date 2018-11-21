Схватка разъяренного кота и енота попала на видео

Домашний кот Бэйли воинственно решил показать заблудшему еноту, кто настоящий хозяин дома. Случай зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, енота что-то привлекло в одном из домов США, в результате чего он осторожно направился к двери, обнюхивая все вокруг. Однако когда он подобрался к маленькой дверце для животных, оттуда внезапно выскочил разъяренный визитом домашний кот.

Енот стойко встретил яростный натиск своего врага и немедленно сдал позиции, попятившись обратно. Хозяйка кота, опубликовавшая кадры схватки, восхитилась своим питомцем и назвала его «королем».

За несколько дней видео набрало около пяти миллионов просмотров.

Ужасные коты не только устрашают своих врагов, но и восхищают Сеть. Недавно пугающий и одновременно милый кот по кличке Уилфред Воин из Лондона стал знаменитостью после того, как комик Майл Рапапорт опубликовал видео о нем в Instagram.