В Норвегии футбольного арбитра обвинили в совращении 300 подростков

В Норвегии футбольного арбитра обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 несовершеннолетних юношей.

По версии прокуратуры, обвиняемый с 2011 года через интернет знакомился со своими будущими жертвами. Основной целью предполагаемого педофила были мальчики в возрасте от 13 до 16 лет.

Как сообщает AFP, мужчина уже дал признательные показания по обвинениям в совершении преступлений, однако еще не решил, будет ли сотрудничать со следствием.