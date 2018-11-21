В Норвегии футбольного арбитра обвинили в совращении 300 подростков
По версии стороны обвинения, мужчина с 2011 года через интернет знакомился со своими будущими жертвами.
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
В Норвегии футбольного арбитра обвиняют в совершении преступлений сексуального характера в отношении 300 несовершеннолетних юношей.
По версии прокуратуры, обвиняемый с 2011 года через интернет знакомился со своими будущими жертвами. Основной целью предполагаемого педофила были мальчики в возрасте от 13 до 16 лет.
Как сообщает AFP, мужчина уже дал признательные показания по обвинениям в совершении преступлений, однако еще не решил, будет ли сотрудничать со следствием.