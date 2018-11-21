В Одессе неизвестные расстреляли автомобиль депутата от «Батькивщины»

В Одессе неизвестные обстреляли автомобиль депутата местного областного совета от партии «Батькивщина» Сергея Петровского. Сообщение об инциденте было опубликовано на сайте политического объединения.

Согласно этой информации, инцидент произошел на улице Кузнечной в центре города. Также сообщается, что злоумышленники стреляли в стекло со стороны водительского сидения.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал.

Сам Петровский полагает, что ЧП может быть связано с его политической деятельностью.