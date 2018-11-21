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Опасное касание: мчащийся спортивный внедорожник едва не протаранил машину зрителя

Наталия Майорова
04:04 21.11.2018
К счастью, в последнюю секунду трагедии удалось избежать - движущиеся навстречу автомобили лишь слегка зацепились.
Видео: Team 4M Offroad, Facebook

Шокирующий случай произошел во время гонки Baja 1000 - автогонщик Александр России, который выступал за команду Honda Off-Road Racing, едва не снес внедорожник одного из зрителей гонки.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как зрительский джип движется по левой стороне трассы. Вероятнее всего, водитель не придал значения своему направлению движения, поскольку на самом деле он ехал навстречу мчащемуся участнику гонки.

Зрители соревнования, которые невольно стали очевидцами едва не случившейся трагедии, начали изрядно махать руками и кричать, однако это не помогло ни водителю джипа, ни гоночному автомобилю - после того, как Росси преодолел подъем, он едва не снес едущего навстречу зрителя.

Как отмечается в официальном сообщении Honda, спортсмен с трудом избежал столкновения. На кадрах видно, что спортивный автомобиль все же зацепил зрительский внедорожник, оторвав ему при этом зеркало. Однако инцидент закончился благополучно для обоих участников - команда заняла второе место в гонке, а зритель остался невредим.

Пару дней назад на другой гонке произошел еще один инцидент - болид «Формулы-3» на огромной скорости вылетел с трассы на людей. В результате автокатастрофы пострадали сама гонщица, три зрителя, два фотографа и маршал.

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