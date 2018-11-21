В Интерполе ответили на призыв не выбирать россиянина главой структуры

Ни у одной страны нет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи Интерпола. Таким образом, решение о назначении нового президента структуры будет принято коллегиально, сообщили в международной организации.

Как уточняет сайт газеты «Известия», в организации также подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук, который сейчас исполняет обязанности вице-президента Интерпола, рассматривается как один из двух кандидатов на пост руководителя данной структуры. Ранее эту должность занимал Мэн Хунвэй, который также являлся заместителем министра общественной безопасности Китая.

Протест в связи с тем, что Интерпол может возглавить генерал-майор российской полиции, ранее выразили Украина и США. В Совете Федераций отметили, что Москва не станет терпеть оскорблений в адрес своих представителей и может обжаловать письмо сенаторов в суде.

Голосование за кандидатов на пост президента структуры состоится уже сегодня, в среду, 21 ноября. Соперником россиянина станет Ким Чен Ян – представитель Южной Кореи, старший вице-президент Интерпола.