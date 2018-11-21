Глава МИД Турции заявил о возможности расследования смерти Хашогги под эгидой ООН

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что официальная Анкара может потребовать расследования гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги под эгидой ООН. По его словам, это может быть сделано, если сотрудничество с Эр-Риядом по данному делу «зайдет в тупик».

Министр добавил, что взаимодействие по расследованию убийства журналиста находится не на том уровне, на котором Турция хотела бы его видеть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, Джамаль Хашогги исчез в Турции 2 октября, после того как вошел в здание саудовского Генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашогги мертв. Позже прокуратура Стамбула заявила, что было совершено преднамеренное убийство обозревателя, а его тело расчленили и уничтожили.