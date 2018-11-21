Восемь рейсов из Шереметьево были задержаны из-за трагедии в аэропорту

Восемь рейсов, вылетающих из столичного аэропорта Шереметьево, были задержаны из-за закрытия взлетно-посадочной полосы. Во вторник, 20 ноября, там произошла трагедия - на ВПП погиб мужчина.

Как уточняется в сообщении авиакомпании «Аэрофлот», задержка коснулась рейсов, которые должны были вылетать в Нижний Новгород, Воронеж, а также Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар.

В настоящее время все ограничения в аэропорту Шереметьево уже сняты - рейсы выполняются по расписанию.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с места трагедии. На кадрах показаны фрагменты одежды погибшего, разбросанные по ВПП. Кроме того удалось установить личность мужчины.