Глава МИД Турции назвал решенным делом приобретение страной российских С-400

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретение его страной российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» - это уже «решенное дело», которое нельзя отменить.

«Текущая сделка - дело решенное. Я не могу ее отменить», - цитирует его Reuters.

С таким сообщением Чавушоглу выступил после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео.

Вместе с тем глава МИД Турции добавил, что намерен продолжать приобретение вооружения у союзников.

Ранее стало известно, что как минимум 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на вероятность введения санкций со стороны США. Вашингтон, в свою очередь, отговаривает эти государства от покупки российского вооружения.