На руинах Помпеев нашли древнюю эротическую фреску

В Помпеях археологи нашли одну из самых древних эротических фресок. На ней запечатлен момент встречи бога Зевса в обличье лебедя и королевы Спарты - Леды.

Произведение искусства дословно передает распространенный в древнем Риме сюжет о любви между полубогами. По легенде, у Зевса с Ледой родились 4 ребенка, красота которых стала причиной начала Троянской войны.

Как полагают ученые, фреска была создана в спальне дома одного из знатных жителей города.

#ESCLUSIVA #ANSA | Trovato a #Pompei il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in cigno https://t.co/FanRXfFc93 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 19 ноября 2018 г.

Ранее итальянские археологи рассказали о том, как умирали жители Помпеев во время извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. Внимательно изучив останки, ученые пришли к выводу, что головы жителей буквально взрывались из-за высокой температуры.

Извержение вулкана Везувий произошло в 79 году н. э. Тогда тепловая энергия от стихии во много раз превысила ту, которая выделилась при взрыве атомной бомбы в Хиросиме. Предполагается, что жертвами буйства природы тогда стали 16 тысяч человек.