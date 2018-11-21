Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной
Для 71-летнего Алибасова этот брак уже пятый, а для 80-летней Федосеевой-Шукшиной - шестой.
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Музыкальный продюсер Бари Алибасов женился на народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Церемония бракосочетания 71-летнего жениха и 80-летней невесты состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа, уточняет портал «Вечерняя Москва».
Для супругов этот брак уже не первый. Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина была замужем шесть.
Известно, что романтические отношения между молодоженами начались еще в 1995 году, однако спустя три года пара рассталась. Информацию о заключении брака подтвердила помощница Алибасова.