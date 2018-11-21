Новую вакцину против ВИЧ протестируют в Москве

В следующем году в Москве начнут проводить испытания новой вакцины против ВИЧ. Такое заявление сделал глава Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

«Вакцина, испытания которой, по-видимому, начнутся в следующем году в Москве на базе нашего центра, - это одна из самых перспективных в этом мире терапевтических вакцин... Испытания продлятся как минимум несколько лет», - сказал Мазус в беседе с корреспондентом Агентства городских новостей «Москва».

Эксперт также рассказал о принципе действия новой вакцины. По его словам, лекарство способно оказывать воздействие на организм в течение долгого времени, в связи с чем применять часто его не придется, что значительно снизит стоимость лечения.

Ранее сообщалось, что российские ученые вплотную подошли к созданию препарата против ВИЧ.