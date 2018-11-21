Трамп пошел на «беспрецедентное сотрудничество» со следствием по «российскому делу»

Американский лидер Дональд Трамп передал специальному прокурору Роберту Мюллеру ответы на вопросы по так называемому «российскому делу». Об этом рассказал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.

«Президент (США Дональд Трамп - прим. ред.) сегодня ответил на письменные вопросы, поданные офисом спецпрокурора. Эти вопросы имели отношение к темам расследования, связанным с РФ. Президент ответил письменно», - заявил юрист.

Рудольф Джулиани при этом добавил, что Дональд Трамп пошел на «беспрецедентное сотрудничество» со следствием.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи действующего президента США с Россией. Кроме того, он занимается расследованием «вмешательства» РФ в американские выборы. Отметим, что официальная Москва все эти обвинения категорический отрицает.