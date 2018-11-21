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В РФ ответили на идею отмены права вето в СБ ООН

Наталия Майорова
01:39 21.11.2018
Представитель постпредства РФ подчеркнул, что применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами.
В РФ ответили на идею отмены права вето в СБ ООН
Фото: Li MuziXinhua, Globallookpress

Представитель постпредства РФ Алексей Богуславский отметил, что Россия готова к обсуждению любых разумных вариантов реформирования Совета Безопасности ООН. Однако это не касается права вето.

Богуславский подчеркнул, что позиция России «хорошо известна», поскольку страна, как постоянный член СБ ООН, «отмечает необходимость придания этому органу более представительного характера». И прежде всего, подчеркнул он, это должно произойти за счет развивающихся государств, а именно - Азии, Африки и Латинской Америки.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона рассмотрит любой разумный вариант расширения состава Совбеза ООН, «включая основанное на компромиссе так называемое промежуточное решение, если оно будет опираться на самое широкое согласие в ООН».

По словам Богуславского, все применяемые в данном направления усилия не должны сказывать на способности СБ ООН «эффективно и оперативно» реагировать на все вызовы.

«В этом контексте мы выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности. Его оптимальный численный состав не должен превышать "чуть более двадцати" членов», - цитирует его РИА Новости.

Богуславский призвал помнить о том, что организация является важным фактором, который стимулирует членов Совета «к поиску сбалансированных решений».

«Применение вето или угроза его применения не раз избавляли ООН от ассоциирования с сомнительными авантюрами», - заключил он.

Вопрос о необходимости реформирования СБ ООН впервые был поднят в 1993 году. С тех пор ведутся его обсуждения, однако же достичь консенсуса пока еще не удалось.

Ранее украинская делегация в ООН потребовала проведения реформ в Совете Безопасности, прежде всего изменив процедуру применения права вето.

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