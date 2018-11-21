Спецслужбы США внедрили агентов в «караван мигрантов»

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США внедрило своих агентов в «караван мигрантов», чтобы знать об их планах и методах пересечения американо-мексиканской границы.

По сообщениям NBC, власти уже получили данные о намерении мигрантов прорваться на территорию США по трассе через шлагбаумы на границе около Сан-Диего. Погранслужба перекрыла полосы магистрали в северном направлении и попыток прорыва не последовало.

Журналисты также сообщают, что в МВБ перехватывают переписку лидеров мигрантов посредством мессенджеров на сотовых телефонах.

Напомним, примерно 7 тыс. выходцев из стран Центральной Америки находятся на территории мексиканского штата Нижняя Калифорния возле американской границы. Все они хотят получить убежище в США или Мексике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «не выдержат такого вторжения» и направил целую армию из 15 тыс. военнослужащих для сдерживания потока мигрантов.