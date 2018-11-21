Суд США решил освободить россиянку Осипову, обвиняемую в похищении своих детей

Американский суд постановил освободить россиянку Богдану Осипову после того, как ее дети прибудут в штат Канзас. Об этом сообщил адвокат женщины Алексей Тарасов.

Россиянка попала за решетку в США за то, что вывезла собственных детей на родину в Калининград. При очередном визите женщины в Соединенные Штаты ее арестовали за якобы похищение несовершеннолетних. Ей грозило до 83 лет лишения свободы, а также до 1,25 миллиона долларов штрафа.

По словам Тарасова, суд принял решение не выпускать Осипову сегодня, а дождаться возвращения ее детей в США.

Адвокат также подчеркнул, что следующее заседание по данному делу состоится 5 марта 2019 года. Ранее ожидалось, что оно пройдет 4 декабря текущего года.

«Мы надеемся, что российский суд примет решение (по ее детям – прим. ред.) в течение нескольких недель. Слушания там запланированы на 3 декабря. Надеемся, что суд снимет запрет на поездки и дети смогут поехать в США», - цитирует Тарасова РИА Новости.

Россиянка содержалась в тюремной психиатрической больнице, поскольку ее состояние требовало медицинского обследования для подтверждения вменяемости. Судья постановил, что на основании результатов экспертизы женщина сможет предстать перед судом. Осипова имеет двойное гражданство - РФ и США.

В 2014 году годовалая дочь россиянки была объявлена в розыск - тогда Осипова вернулась из США в Россию, где суд постановил оставить ей двух детей от брака с американцем, а также определить их место жительства в РФ. Однако когда в 2017 году Осипова вновь приехала в США, то она была задержана правоохранителями. Американский суд постановил, что две малолетние дочери должны остаться с отцом.