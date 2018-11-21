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«Вооружена и вкусна»: погоня агрессивной индейки за полицией в США попала на видео

Наталия Майорова
01:03 21.11.2018
Удалось ли индейке догнать свою «жертву» - неизвестно.
Видео: Officer Darren Derby, Facebook

В американском штате Массачусетс произошел забавный случай - вопреки всем правилам и законам логики местным полицейским пришлось уходить от «погони» назойливой индейки.

На кадрах, опубликованных на Facebook, видно, как за машиной мчится крупная птица, стараясь не отставать от своей «жертвы».

Как отметил автор видео Даррен Дерби, индейка не только стремилась догнать автомобиль, но даже запрыгнуть в салон машины через открытое окно.

«Если у вас есть данные о местонахождении птицы, позвоните в отдел полиции. Будьте осторожны, птица вооружена и очень вкусна», - подписал кадры Дерби.

Не все «погони» с участием животных вызывают улыбку. Например недавно в Сети появилось ярность видео, на котором погоня лисы за курицей превратилась в триллер.

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