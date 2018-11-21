СК опубликовал кадры с места трагедии в московском аэропорту Шереметьево

Кадры с места трагедии в столичном аэропорту Шереметьево опубликовал Следственный комитет РФ. Во вторник, 20 ноября, там произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина.

На видео показана взлетная полоса, где произошло ЧП. В частности, на кадрах видны фрагменты одежды погибшего – шнурок от обуви и, предположительно, пух от куртки, разбросанные по ВПП.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия

Ранее стало известно о столкновении самолета Boeing 737 с неизвестным предметом около 20:10 по московскому времени. По предварительной версии, воздушное судно при взлете задело стойкой шасси молодого мужчину, неизвестно как оказавшегося на ВПП. Трамвы оказались для пострадавшего смертельными.

Личность погибшего уже установлена. Об этом «Звезде» сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.