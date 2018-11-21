Депутаты Европарламента призвали к реформированию ВТО

В комитете по международной торговле Европарламента призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), которая «находится в кризисе».

Депутаты ЕП по торговле в резолюции во вторник, 20 ноября, заявили о том, что пересмотр правил и процессов ВТО в первую очередь необходим для того, чтобы сохранить организацию «актуальной и эффективной».

Более того, в сообщении уточняется, что по причине «нынешнего глубокого кризиса ВТО» основные функции организации, а именно – переговорная и по урегулированию споров, в настоящее время «находятся под угрозой».

В связи с этим депутаты ЕП предложили проведение ряда реформ в ВТО. В частности, речь идет о разработке новых правил с целью покрытия текущих пробелов в сфере, а также введение новых зон ответственности под юрисдикцию ВТО, например - электронная коммерция, госзакупки и цифровая торговля.

Вместе с тем, уточняет РИА Новости, в Еврокомиссии предложили обратиться к крупным торговым партнерам Евросоюза для создания общей позиции по реформе ВТО – к США, Японии, Китаю, Канаде, Бразилии и Индии.

Что же касается США, то депутаты призвали американскую сторону позволить быстрое заполнение вакантных мест в апелляционном органе ВТО. Блокировка его работы может стать причиной коллапса системы разрешения споров между членами организации.

Ранее сообщалось, что США заблокировали российскую инициативу по созданию третейской группы в ВТО для спора с США по пошлинам на сталь и алюминий. Об этом стало известно еще в конце октября.