Трамп рассказал о выгоде для РФ и Китая от отмены оборонных контрактов между США и Саудовской Аравией

Россия и Китай выиграют от возможной отмены оборонных контрактов между США и Саудовской Аравией. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.

«Если мы необдуманно отменим данные контракты, РФ и Китай получат большие выгоды и с удовольствием возьмут все эти новообретенные сделки. Это будет отличный подарок для них прямо от США», - заявил президент Соединенных Штатов.

Кроме ого, Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашогги.

«В любом случае мы сохраняем наши отношения с Саудовской Аравией. Они были нашим большим союзником в важной борьбе против Ирана… США собираются остаться надежным партнером Саудовской Аравии для защиты как наших национальных интересов, так и Израиля и остальных партнеров в регионе… Наша первостепенная задача состоит в том, чтобы ликвидировать угрозу терроризма во всем мире», - добавил американский лидер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия прекратит поставку оружия в Саудовскую Аравию, пока убийство журналиста Джамаля Хашогги не будет полностью расследовано.