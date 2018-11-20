«Не имею ничего» - Саакашвили назвал себя малоимущим

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на свою судьбу. Он заявил, что в течение девяти лет был главой страны, а теперь «не имеет ничего».

Причем Саакашвили также посетовал, что на недвижимость его семьи и счета наложен арест, а размер его имущества оказался намного меньше того, что имеют действующие грузинские депутаты.

«У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты парламента Грузии - прим. ред.), несмотря на то, что меня знает весь мир», - пожаловался он в эфире «Палитраньюс».

Саакашвили также заявил, что ему довелось испытать на себе судебную несправедливость.

Главная прокуратура арестовала движимое и недвижимое имущества Саакашвили и его родственников в 2014 году за обвинение по растрате государственных средств. В настоящее время бывший президент Грузии находится во внутригосударственном розыске. Ему предъявлено несколько обвинений. Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента страны в ноябре 2013 года - и с тех пор на родину не возвращался.

Ранее Саакашвили рассказал о том, как он живет в Амстердаме. В беседе с украинскими журналистами политик сообщил, что его мать Гиули Аласания оказывает ему финансовую помощь.