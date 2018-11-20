США не поддерживают кандидата от России на пост главы Интерпола

США не поддерживают кандидата от РФ Александра Прокопчука на пост главы Интерпола, поскольку российское руководство якобы пытается использовать организацию в политических целях. Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки в беседе с корреспондентом ТАСС.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга на пост главы Интерпола. Руководитель Госдепа при этом подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают другие страны отдать свои голоса за этого претендента.

Напомним, выборы нового руководителя Интерпола пройдут 21 ноября этого года.