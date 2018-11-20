Собака-вратарь отбила собой мяч и спасла футболистов от позора: видео

Геройский поступок совершила такса во время футбольного матча двух любительских команд. Животное в буквальном смысле спасло одну из играющих сторон.

В решающий момент пенальти собака, прогуливающаяся возле ворот, решила выскочить на поле - и отбила собой мяч. Причем у исполняющего удар футболиста были все шансы на победу, ведь вратарь на момент попадания мяча в ворота не успел бы отбить мяч. Но такса распорядилась судьбой игры иначе.

Кадры были опубликованы на YouTube. Причем в какой именно стране происходит действие не уточняется. Однако случай для результата игры стал спорным. А сама собака после героического поступка моментально сбежала с места «преступления».

А еще раньше в Сети появились кадры, на которых собака прервала матч из-за того, что захотела, чтобы ее погладили.