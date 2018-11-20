План США изолировать Россию в ОЗХО был сорван - постпред РФ при ОЗХО

План западного лагеря во главе с США по изолированию России был сорван. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции постпред РФ при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин, комментируя возникшие разногласия на голосовании по бюджету организации на 2019 год и расширении ее мандата.

«Мы рады тому, что количество наших единомышленников увеличивается. План западного лагеря во главе с США изолировать Россию был сорван», — сказал он.

По его словам, в настоящее время сейчас надо ограничить ущерб от принятого решения.

Кроме того, дипломат предложил не забегать вперед в вопросе о возможном ограничении Москвой взносов в бюджет ОЗХО после принятого организацией решения.

Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В поддержку решения выступили 99 государств при требуемом большинстве в 84 голоса, против — 27. Россия выступила против данного решения.

Расширение мандата теперь разрешает организации устанавливать виновных в химатаках.

Ранее постпред РФ при ОЗХО заявлял, что российская сторона рассматривает все варианты относительно своего присутствия в организации.