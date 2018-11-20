Физики предложили новую Теорию всего

Ученые из Института гравитационной физики Общества Макса Планка в Германии и Варшавского университета в Польше изменили Стандартную модель физики частиц, добавив в нее гравитацию. Так, по мнению ученых, такое построение может оказаться окончательной версией Теории всего.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного на Phys.org, свойства известных науке частиц описываются Стандартной моделью. Она подтверждается экспериментально, однако не объясняет ряд физических свойств. Таким образом, Стандартная модель не согласуется с теорией относительности, касаемо ряда явлений: например, Большого взрыва или черных дыр.

В связи с этим физики представили новый вид симметрии, не использовавшийся ранее для описания элементарных частиц. Ее суть заключается в том, что каждой частице противопоставляется более тяжелая пара. Исходя их этого, верно описываются частницы Стандартной модели, а также их заряды.

Для описаний некоторых взаимодействий физики использовали симметрию E10, которая, по их собственному признанию, в настоящий момент еще слабо изучена.

Кроме того, по словам ученых, теория предполагает обнаружение новых частиц с ранее неизученными свойствам.

Физики выразили надежду, что предложенная ими модель найдет подтверждение на практике.